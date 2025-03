Shirley Arica confesó haber sido víctima de violencia por parte de Jean Deza: "Me rompió la cabeza"

Shirley Arica fue la personaje de la semana luego de que se confirmó su participación en 'El Valor de la Verdad'. En el programa, la modelo confesó haber sufrido violencia física de su expareja, el futbolista Jean Deza. Actos que según indica hasta ahora le han dejado secuelas.

Luego del regreso del polémico programa y todas las revelaciones de su primera invitada, Pamela López; la producción decidió subir el nivel de tendencia y llamó a Shirley Arica. La 'Chica Realidad' compartió secretos de varios futbolistas, pero también momentos muy complicados en sus tormentosas relaciones.

Una de las preguntas que se le realizaron en el programa fue la de : "¿Jean Deza te rompió la cabeza?", a lo que Shirley angustiada confesó que sí. Tras confirmarse la veracidad de la afirmación, la chica empezó a relatar lo acontecido con el futbolista nacional.

Entre lágrimas recordó que todo aconteció durante el breve amorío que ambos llevaron en el 2020. La modelo aseguró que durante una discusión y luego de un forcejeo, Deza la empujó y se chocó contra la pared. Esto provocó que comenzara a sangrar desde su cabeza por el impacto.

"Comenzamos a forcejear, no recuerdo el motivo de la pelea, pero me empujó, caí contra la pared y me abrí la cabeza. Ahí reaccionó que había metido la pata, me auxilió porque había mucha sangre. Entré en pánico, comencé a llorar y después de eso se terminó la relación", compartió.

Asimismo, contó que procedió a denunciarlo, pero finalmente desistió porque consideró que la justicia en el país no es efectiva y en sus palabras "es una pérdida de tiempo". Y finalizó con una reflexión de que "al final del camino no hay respaldo".

Para su mala fortuna, la invitada contó que también fue víctima de violencia de otra expareja de la que evitó revelar su identidad. Incluso reveló que hasta el momento sufre las consecuencias de las agresiones, pues tiene dificultades para dormir.

"Me jaló del cabello, yo iba saliendo de la casa y me tiró contra una columna, me rompió el hueso, me rompió la clavícula. También lo denuncié, me pagó una reparación civil de 10 mil soles, no me alcanzó para nada", reveló.