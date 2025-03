Marisol tiene el "PACK" de Christian Cueva y lo "presumía a varias personas", según Janet Barboza

Janet Barboza vuelve a generar revuelo en la farándula tras afirmar que la cantante Marisol tendría el "pack" de Christian Cueva, que el mismo futbolista de Cienciano le habría mandado hace tiempo.

'La Faraona' se encuentra en el 'ojo de la tormenta' luego de que Pamela López afirmara en 'El Valor de la Verdad' que 'Cuevita' solía llamar a la cantante de cumbia para contarle sus problemas en su matrimonio e incluso le pedía consejos y le ofrecía llevarla de viaje. Pero ello no sería todo lo que ha acaparado la atención de sus seguidores, ya que seguidamente salieron a la luz presuntos chats que pondrían en duda su simple amistad con el 'pelotero', entre ellos el de una invitación a tener un encuentro privado en un lujoso hotel.

En medio de este escándalo, en la última emisión del programa 'América Hoy', Janet Barboza, conocida como la popular 'Rulitos', no dudó en pronunciarse al respecto y dejar a más de uno de los televidentes desconcertados al afirmar que recibió mensajes de tres personas que le piden consultarle a Marisol "qué hace con los 'packs' (fotos íntimas) de Cueva".