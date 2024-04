¡Sigue el drama! Yiddá Eslava manda carta notarial a Julián Zucchi y le hace fuerte advertencia

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esta pelea no tiene final. Cuando pensábamos que las aguas se habían calmado, ocurrió un nuevo suceso en en enfrentamiento de Julián Zucchi y Yiddá Eslava. Esta vez, el actor quedó impactado con su llegada al Perú al recibir una carta notarial de la madre de sus hijos.

El argentino contó, mediante sus redes sociales que a su regreso a nuestro país, se encontró con dicho documento. Al parecer la 'buena relación' que existía entre ambos se acabó cuando se expuso el ampay del artista con la reportera Priscila Mateo.

Carta Notarial

Zucchi detalló que Yidá Eslava le envió una carta notarial donde le exige que deje inmediatamente de mencionarla en cualquier medio de comunicación. Este pedido, al parecer, tiene lugar luego de que el argentino revelara para 'América Hoy' que se quedó sin trabajo en Perú por las acusaciones que le impuso su expareja.

En la imagen que publicó Julián Zucchi en sus historias se puede ver una laptop con un documento en ella y el mensaje que el actor incluía era: "Llego a Lima y me recibe con sorpresas".

Fue el periodista Samuel Suárez quien mostró con mejor claridad la carta notarial, explicando lo que ha solicitado Yiddá Eslava a su expareja.

"Solicito que, de manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de (ilegible), bajo (ilegible) de iniciar las acciones legales (ilegible) a proteger y salvaguardar mi integridad y mi buen nombre", se puede leer en dicho documento oficial.

Perjudicado por escándalo

Julián Zucchi habló con 'América Hoy' y confesó que está atravesando por una difícil situación, producto del escándalo que protagonizó hace unas semanas. En ese sentido, mencionó que se quedó sin trabajo en nuestro país, por lo que tuvo que volver a Argentina para buscar nuevas oportunidades.

" Lo que ha pasado a mi me ha afectado no hay duda, se me cancelaron mis contratos con las marcas, se canceló mi show, literalmente me quede sin trabajo , así que tuve que venir a Argentina para trabajar en otra cosa", contó para el programa.

Asimismo, explicó que él trabaja con marcas y que una mala imagen no lo ayuda para que los auspiciadores opten por él: "No es una buena imagen una persona ligado a escándalos, a pesar que yo nunca hable con nadie y no declaré nada".

Como se mencionó,