¡No lo veas, Priscila! Julián Zucchi disfruta su soltería en Argentina y se luce con Sandra de 'Parchís'

Recientemente Julián Zucchi reveló que el escándalo que protagonizó por su ampay con Priscila Mateo y las acusaciones en su contra por parte de Yiddá Eslava, le perjudicaron laboralmente, puesto que le cancelaron muchos proyectos en nuestro país. Por ello, el actor tuvo que regresar a Argentina en busca de estabilidad económica y nuevas oportunidades.

Sin embargo, de acuerdo a las imágenes expuestas por 'América Hoy', el argentino está disfrutando de su soltería y, recientemente, fue captado junto a la recordada exintegrante del grupo Parchís, Sandra Abellón.

Se divierte junto a Sandra Abellón

Según el programa de América Televisión, el actor pasó una noche de 'juerga' bien acompañado de su amiga Sandra Abellón: "Julián Zucchi y Sandra Abellón se volvieron a juntar y celebraron 'recontra happys' el cumple de la gaucha" , se escucha en el reportaje del programa de Ethel Pozo.

Ante ello, Julián Zucchi fue entrevistado por el programa y explicó que dicha celebración fue por el cumpleaños de su hermano: "Ayer era el cumpleaños de mi hermano y ella lo festejó en el mismo lugar", dijo.

Por otro lado, recordó que Yiddá se molestó con él por el reencuentro que tuvo con Sandra en diciembre del año pasado.

"No sé por qué se podría enojar si ya estábamos separados y ella ya conocía a mi pareja. Creo que ella misma lanzó ese rumor como muchas cosas que no son ciertas", expresó.

Perjudicado por escándalo

Julián Zucchi habló con 'América Hoy' y confesó que está atravesando por una difícil situación, producto del escándalo que protagonizó hace unas semanas. En ese sentido, mencionó que se quedó sin trabajo en nuestro país, por lo que tuvo que volver a Argentina para buscar nuevas oportunidades.

" Lo que ha pasado a mi me ha afectado no hay duda, se me cancelaron mis contratos con las marcas, se canceló mi show, literalmente me quede sin trabajo , así que tuve que venir a Argentina para trabajar en otra cosa", contó para el programa.

Asimismo, explicó que él trabaja con marcas y que una mala imagen no lo ayuda para que los auspiciadores opten por él: "No es una buena imagen una persona ligado a escándalos, a pesar que yo nunca hable con nadie y no declaré nada".

Como se mencionó, Julián Zucchi regresó a su país natal, debido a que se quedó sin trabajo en nuestro país. Por ello, el actor se encuentra disfrutando de su soltería en Argentina y ni se acuerda de Priscila Mateo.