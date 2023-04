¡Sucesora de lujo! Hija de Dina Paucar canta a duo con su madre y anuncia temas propios

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La hija de la cantante folclórica Dina Paucar, Killay, ha sorprendido a todos los seguidores de su madre, esto después de aparecer cantando a duo con la llamada "Diosa hermosa del amor"; ante esto, los seguidores de la cantante dijeron que la hija de Dina Paucar, logrará el mismo éxito que su madre.

El video fue publicado por la cuenta oficialde TikTok de la cantante Dina Paucar, y lleva como descripción "Mi bella niña Killay cantando con el corazón", en este aparece la folclórica cantando a duo con su hija, ellas interpretaron una de las canciones mas populares de Dina Paucar, llamada "Madre".

En los comentarios del video que fue publicado en TikTok, se puede leer diversos comentarios que hablan sobre la nostalgia que sienten al escuchar la canción y también alabaron la participación de la hija de Dina Paucar en sus conciertos, diciendo que será su digna sucesora.

"Dichosa tú que la tienes con vida la mía ya no está", "Qué lindo cantas Killay. Te felicito", "Hermosa, linda mujer, valiente y luchadora", "Me hiciste llorar, saludos desde Huánuco", "Killay, qué bonito cantas", son algunos de los comentarios que se leen debajo de la publicación.

Cabe resaltar que la hija de Dina Paucar tiene pensado seguir la carrera de su madre, y ha anunciado que pronto sacará sus propios temas para el deleite de todos los seguidores de su madre.

Dina Paucar anuncia su retiro de los escenarios después de 33 años

La cantante folclórica Dina Páucar anunció su retiro de los escenarios tras 33 años de dedicarse a la música. El último domingo, la gran representante peruana contó al programa Día D que ha decidido dejarle la posta a sus hijos.

Con lágrimas en los ojos, la 'Diosa Hermosa del Amor', agradeció al público por el apoyo que le han brindado durante toda su carrera artística y admitió no estar preparada para ese último concierto.

"Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montón", expresó.

No obstante, la intérprete de "Qué lindos son tus ojos" dio a conocer que brindará un concierto final en compañía de su hija Jackelin 'Killay' Sánchez Páucar en el Gran Teatro Nacional. En el evento musical, la menor de los descendientes de Paúcar tiene preparado lanzar un sencillo especial para su madre.