Dina Paúcar anuncia su retiro de los escenarios tras 33 años de vida artística

24/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante folclórica Dina Paúcar anunció su retiro de los escenarios tras 33 años de dedicarse a la música. El último domingo, la gran representante peruana contó al programa Día D que ha decidido dejarle la posta a sus hijos.

Con lágrimas en los ojos, la 'Diosa Hermosa del Amor', agradeció al público por el apoyo que le han brindado durante toda su carrera artística y admitió no estar preparada para ese último concierto.

"Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina, voy a llorar un montón", expresó.

No obstante, la intérprete de "Qué lindos son tus ojos" dio a conocer que brindará un concierto final en compañía de su hija Jackelin 'Killay' Sánchez Páucar en el Gran Teatro Nacional. En el evento musical, la menor de los descendientes de Paúcar tiene preparado lanzar un sencillo especial para su madre.

Continuará otro tipo de proyectos

En el emotivo reportaje, los hijos de Dina Paúcar comentan la preocupación que les causaba regularmente los viajes de su progenitora debido al número de accidentes que antes ya ha tenido.

Por su parte, la cantante indicó que, después de bajar de los escenarios, se centrará en los planes postergados por su recargada agenda.

"De verdad, tengo muchos proyectos postergados y tengo que estar yo allí. Todo lo que he soñado no va a encaminarse", contó para el dominical.

La gran sucesora

Asimismo, Paúcar mencionó que se siente emocionada por el futuro artístico de su hija 'Killay', quien desistió de usar el apellido de su madre a fin de trazar su propio camino.

"Yo busco hacer mis propias canciones, trazar mi propio camino. Todavía estoy en busca de mi escena, pero sé que está aquí en algún lado de mí", manifestó la joven.

De esta manera, indicó que no planea realizar covers de los grandes éxitos de Dina, sino que escribirá nuevas letras que vayan más acorde a su estilo. En esa línea, precisó que adaptará el ritmo folclórico de Páucar a través de una fusión con otros instrumentos musicales.

Ambas son conscientes que la canción que están preparando marca el debut de 'Killay', pero también el gran adiós de Dina Paúcar; ello será un hito para la historia musical peruana.