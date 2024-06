Susy Díaz: ¿A cuánto asciende su fortuna y a quién dejará su herencia?

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz es uno de los íconos de la televisión peruana y, a lo largo de su carrera, ha logrado ganarse el corazón de todos sus fanáticos. La exvedette es uno de los personajes más aclamados y solicitados de nuestra farándula por lo que muchos creen que ha conseguido construir una gran fortuna.

Recientemente, la madre de Florcita Polo habló de su situación económica y dejó en shock a más de uno al revelar exactamente cuánto es, pues imaginaron que sus condiciones serían totalmente diferentes.

¿Susy Díaz tiene una fortuna?

Como se mencionó, Susy Díaz es uno de los personajes que más participación ha tenido en la televisión, por lo que muchos piensan que ha logrado construir un gran patrimonio económico.

Sin embargo, en una reciente entrevista, la excongresita reveló cuál es su realidad y aseguró que no posee la fortuna que todos imaginamos.

"Por favor, no especulen. Yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 000 soles al Estado. Además, estoy abonando una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo", reveló la madre de Florcita Polo, asegurando que no tiene dinero para juntar.

Además, la exvedette comentó que tiene propiedades embargadas y sus deudas son su principal prioridad: "Yo soy muy responsable con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones", se sinceró con su peculiar actitud.

Le preocupa la estabilidad de su familia

Por otro lado, comentó que toda las ganancias que ha obtenido a largo de su trayectoria es para compartir con su familia, pues vela por su estabilidad económica. Además, mencionó que su prioridad es ayudar a su hija y darles una buena calidad de vida a sus nietos.

"Vivo para los míos, mi hija y mis nietos son mi mayor tesoro, por ellos me desvivo, son los grandes amores de mi vida. Lamentablemente no he tenido suerte con mis parejas, todos me salieron malucos", comentó Susy Díaz, dejando entrever que ellos serían a quienes deje algo de herencia si aún les queda.

Por ello, se refirió a la situación de Flor Polo y Néstor Villanueva, pues el cantante se habría desentendido de la pensión de sus hijos.

"Yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada. Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo los que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno, lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien", expresó.

Como se mencionó, Susy Díaz aclaró que no posee una gran fortuna y que lo poco que tiene es para compartir con su única hija y sus nietos.