Susy Díaz EN CONTRA de que Florcita Polo triunfe en Miss Mundo Latina: "Pido que no gane"

La inclusión de Flor Polo en el certamen de belleza 'Miss Mundo Latina' sigue dando de qué hablar. Y es que su madre, Susy Díaz, volvió a referirse sobre su polémica participación, misma que cuestionó desde un inicio. Una vez más, la exvedette no dudó en expresar su molestia, asegurando que ella no desea ver a su hija ganando la corona.

En declaraciones para El Popular, la excongresista manifestó que se siente sumamente preocupada por el desarrollo de este evento, debido a que no contempla la idea de que su 'retoño' se lleve la victoria.

Pese a que siempre la ha respaldado, considera que Florcita está dejando de lado asuntos muchos más importantes, como sus labores en casa y el cuidado de sus hijos. A esto se suma el hecho de que, si ganase el certamen, tendría que dedicarse de lleno a los compromisos que el título de Miss conlleva.

Por tal motivo, se sinceró respecto a qué es lo que espera del concurso que se llevará a cabo los próximos días. Desde lo más profundo de su ser, Susy espera que su heredera no logre consagrarse.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que 'Chuchi' dejó en evidencia su inconformidad con esta faceta de Florcita. Durante una entrevista para 'America Hoy', ella dio a entender que su hija estaría perdiendo el tiempo en las pasarelas.

"Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece, mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso", refirió en aquella oportunidad