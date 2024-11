Susy Díaz lanza ADVERTENCIA a Florcita Polo por no colaborar en casa: "Que piense con el cerebro"

22/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Susy Díaz continúa generando controversia en la farándula peruana. La exvedette expresó su molestia con su hija, Florcita Polo, quien recientemente está participando de un certamen de belleza. Además, la popular 'Chuchi' reveló que tal situación ocasiona que su retoño no colabore en casa, por lo que decidió lanzarle una contundente advertencia.

Susy 'parcha' a Florcita por no ser responsable

En declaraciones para el programa 'América Hoy', Susy indicó que no está de acuerdo con la faceta de su única hija en el mundo de las pasarelas. Ella considera que el concurso 'Miss Mundo Latina Perú, lejos de ayudarla a progresar, le estaría haciendo perder el tiempo en otras actividades más importantes.

"Yo nunca le digo a Flor, 'oye deja esto', 'deja lo otro', solamente le digo lo que no me parece, mucho tiempo está dedicando a algo que no veo que le sume, nunca me hace caso", mencionó con cierta preocupación.

Pese que ha intentado hacerla entrar en razón, la hija de Augusto Polo Campos no haría caso a las recomendaciones de su madre. Por tal motivo, 'Chuchi' se dirigió a las cámaras del programa para advertirle que considere se más responsable, ya que ella no colabora con los gastos de la casa.

"Hay cosas que no aprende, no la puedo botar de mi casa, no paga alquiler, agua ni luz. Tiene comida para ella y mis nietos, no le falta nada, pero debe pensar con el cerebro", mencionó, resaltando que cuando discuten por ello, Florcita amenaza con irse a vivir aparte. "La que va a terminar mudándose soy yo", dijo entre risas.

Florcita participará en certamen de Belleza

Todo ello surge en medio de la controvertida participación de Flor Polo Díaz en el referido concurso. De acuerdo con Angie Pajares, la organizadora del evento, ella fue seleccionada cuando pasó un casting, descartando que haya algún tipo de 'vara' por ser una personalidad del espectáculo en el Perú.

Asimismo, contó que Florcita deberá asumir muchos retos, en donde pondrá a prueba, principalmente, su talento. "Hay varios retos que ellas tienen que hacer, tanto deportivos como retos de talento", expresó Pajares.

No obstante, desde aquella oportunidad, la excongresista ya daba indicios de que no estaba muy de acuerdo con la decisión de su hija. Fiel a su estilo, Susy comentó al respecto: "No sé, ella es la que ha aceptado estar en ese concurso, que se friegue ella sola, yo no me friego".

Fue así que, nuevamente, Susy Díaz descartó apoyar a su hija Florcita Polo en su faceta como Miss, lanzándole una advertencia por no ser más responsable y no colaborar en su casa.