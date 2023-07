Tefi Valenzuela descarta relación con Anderson Santamaría: "Quiero tener mil novios más"

La modelo Stephanie Valenzuela más conocida como 'Tefi', decidió pronunciarse ante los fuertes rumores de una posible relación entre ella y el futbolista peruano Anderson Santamaría, descartando dicha situación.

Luego de las polémicas imágenes en las que aparece besando al futbolista, la influencer usó sus redes sociales para dejar en claro que ella no tiene pareja y que se encuentra disfrutando de su soltería.

"Pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener (novio). Soy una mujer independienteno (y no) me voy a casar pronto. No quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más. Quiero conocer novios en todas partes del mundo así que no... no me casen", sostuvo a través de sus redes.