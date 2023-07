Sheyla Rojas se defiende de las críticas de Gigi Mitre acerca de su nueva operación

Luego de que Sheyla Rojas estrenara una nueva cirugía estética,muchos programas de espectáculos no dudaron en criticar su decisión, tal y como lo hizo Gigi Mitre, quien habría señalado que la modelo tiene un exceso de cirugías.

Las cámaras del programa ''Amor y Fuego'' abordaron a la modelo para que pueda brindar detalles acerca de su nuevo 'retoquito'; sin embargo, ella aprovechó para responderle a la compañera de Rodrigo González, luego de que esta la criticara por sus continuas intervenciones quirúrgicas.

Ante ello, la conductora de espectáculos optó también por responderle y asegurar que los comentarios que ella dijo durante su programa no iban dirigidas para la exchica reality.

"Cuando comenté que no hay que normalizar el exceso de cirugías plásticas, no significa que me haya comido alacrán. Así que 'Sheylita' no tomes a mal los comentarios. Tú misma dijiste que ya no más cirugías", señaló ante cámaras.