"Tengo novia que quiero y respeto": Giacomo Bocchio aclara vínculo con Milett Figueroa en 'El Gran Chef Famosos'

Los aficionados del programa "El Gran Chef Famosos" comenzaron a especular sobre un aparente favoritismo de parte de Giacomo Bocchio, uno de los jueces de la primera temporada, hacia Milett Figueroa. Sin embargo, el chef decidió pronunciarse y aclarar su vínculo con la actriz.

Ante las críticas y comentarios de las redes sociales que surgieron con cada nueva edición del programa, el reconocido chef abordó por primera vez los rumores sobre una relación especial con la modelo.

El querido especialista gastronómico dejó en claro que tiene una pareja desde hace muchos años, a la que respeta y quiere. Ha explicado que su relación con Milett se limita al ámbito laboral, siendo simplemente compañeros de trabajo.

"Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me 'shipeen', la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos", reveló.