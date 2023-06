El Gran Chef Famosos: Milett Figueroa es eliminada definitivamente de la competencia de cocina

Una de las figuras favoritas de 'El Gran Chef Famosos' fue eliminada de la competencia luego de haber pasado por una serie de retos culinarios con Andrés Vílchez y Korina Rivadeneira. Milett Figueroa demostró sus habilidades para la cocina, sin embargo, fue separada del concurso.

El programa concurso 'El Gran Chef Famosos' ha logrado mantener a los espectadores enganchados con su formato competitivo y emocionante, donde personajes famosos demuestran sus habilidades culinarias en cada episodio. En esta oportunidad y en medio de un ambiente de suspenso, se dio a conocer la siguiente eliminada.

La ex chica reality Milett Figueroa ha sido eliminada del programa de televisión 'El Gran Chef Famosos', dejando a los espectadores y fanáticos conmocionados. Entre lágrimas se despidió de sus colegas y aseguró haber dado lo mejor de sí.

"Gracias a todos aquí ustedes saben que los admiro, los aprecios, los he llegado a querer a muchos ... sabia que este momento tenia que llegar y la verdad que llegue a un nivel muy muy alto, me siento bastante orgullosa y me voy bastante feliz", dijo Milett.