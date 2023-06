Milett Figueroa celebra su cumpleaños rodeada de buena compañía: ''Recibiendo las 12 con ellos''

Luego de su gran participación en el reality de cocina ''El Gran Chef Famosos'', la modelo Milett Figueroa secó sus lágrimas y celebró su cumpleaños número 31 en un conocido restobar de Lima y estuvo, sin duda, llena de buena compañía.

En sus redes sociales, la actriz de teatro y televisión compartió una serie de fotos y videos en las que se dejó ver al lado de su hermana Maia Figueroa y algunos amigos cercanos como Amy Gutierrez, Macla Yamada, entre otros.

A su vez, agradeció también a sus fans, quienes no dudaron en dejar comentarios llenos de buena vibra hacia la modelo peruana.

Una de las figuras favoritas de 'El Gran Chef Famosos' fue eliminada de la competencia luego de haber pasado por una serie de retos culinarios con Andrés Vílchez y Korina Rivadeneira. Milett Figueroa demostró sus habilidades para la cocina, sin embargo, fue separada del concurso.

"Gracias a todos aquí ustedes saben que los admiro, los aprecios, los he llegado a querer a muchos ... sabia que este momento tenia que llegar y la verdad que llegue a un nivel muy muy alto, me siento bastante orgullosa y me voy bastante feliz", dijo Milett.