¿Tiene dudas? Alejandra Baigorria sorprende al hablar de su boda con Said Palao: "Si no me caso, no me caso"

Alejandra Baigorria dejó en shock a todos sus seguidores al hablar de su boda con Said Palao. Para nadie es un secreto de que la afamada 'Gringa de Gamarra' sueña con casarse, por ello es que siempre la vimos entusiasmada por su compromiso con el chico reality. Sin embargo, esta vez, sorprendió al dejar entrever que no está muy segura de que se hará realidad su matrimonio.

Ante la ola de infidelidades que han azotado, recientemente, a la farándula peruana; algunos personajes se atrevieron a pronosticar que la empresaria no llegaría al altar con su novio.

Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de "Más espectáculos" y dejó boquiabiertos a todos con sus comentarios sobre su compromiso con Said Palao, pues no puso las manos al fuego por él en lo que respecta una posible infidelidad, como sucedió con Pamela Franco.

La empresaria dejó en claro que nadie está libre de nada y que solo es cuestión de estar siempre un paso adelante de todo. Asimismo, aclaró que no pone las manos al fuego por nadie y que siempre existe la posibilidad de ser víctima de una infidelidad.

Pero esto no fue todo, la modelo se refirió a los comentarios que le advirtieron que Said Palao se 'haría el loco' y no cumpliría con el compromiso.

"Algunos me dicen que no, no te vas a casar que te van a salar. Bueno si no me caso, no me caso. Pero hoy me caso, estoy con mi anillo, estoy comprometida, estoy bien con mi novio, mañana no sé", agregó.