Alejandra Baigorria confiesa que no celebrará San Valentín con Said Palao: "Me parece una tontería"

Alejandra Baigorria atraviesa una nueva etapa en su relación con Said Palao tras su reciente compromiso durante un viaje a Filipinas, pero esta vez, la empresaria sorprendió a todos al revelar que no está en sus planes celebrar una fecha tan especial para muchas parejas como 'San Valentín'.

El 14 de febrero está cerca y muchos novios están preparando cada detalle para sorprender a sus parejas y pasar agradables momentos y tener anécdotas para recordar por el resto de sus vidas. Sin embargo, la chica reality reveló a través de sus redes sociales que esa fecha es "un día comercial más" desde que cumplió los 30 años.

"Ustedes me dirán loca, pero no celebro los 14 de febreros es como para mí un día más, es un día comercial más, en realidad. Said y yo desde que iniciamos la relación, yo fui la de la idea de que no hay que festejar mesarios, nada que un año y un mes, un año y tres meses, no. Solamente por ahí que cumplíamos un año más y eso", expresó la 'Rubia' de Gamarra, dejando claro que es una decisión conjunta con su pareja.