Trauco NIEGA acusaciones de su ex y asegura que le entrega más de $5 mil AL MES: "Me cansé que me agarren de gil"

Miguel Trauco rompió su silencio tras las polémicas declaraciones de su expareja Karla Gálvez, quien lo acusó en redes sociales de no cumplir con pagar un viaje para su hijo. En respuesta, El futbolista aseguró que cumple con la pensión de sus hijos y expresó su frustración ante las acusaciones de la madre de sus pequeños.

Karla Gálvez, expareja de Miguel Trauco, desató la controversia al insultar al futbolista en sus redes sociales, acusándolo de no pagar un viaje que su hijo necesitaba. La joven afirmó que el futbolista no estaba cumpliendo con sus responsabilidades financieras, generando un intenso debate público sobre la situación.

"Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo, o lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el colegio no tenga ningún beneficio y solo por no querer pagar", comenzó expareja de Miguel Trauco.