¿Manolo Rojas fue cliente de Las Cucardas? Cómico revela su experiencia en el famoso prostíbulo limeño

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una reveladora entrevista a través de la cuenta de TikTok de 'Coneros Podcast', el célebre comediante peruano Manolo Rojas compartió detalles íntimos sobre su experiencia en Las Cucardas, el famoso prostíbulo limeño. ¿Era cliente?

¿Manolo Rojas fue cliente de Las Cucardas?

Manolo Rojas, reconocido cómico de 'El Reventonazo de la Chola', reveló que, contrariamente a la percepción general, Las Cucardas y el Scarlet eran lugares donde los mejores cómicos se presentaban, enfatizando que su presencia allí era por motivos laborales, no recreativos.

Entre risas y anécdotas, Manolo Rojas compartió cómo solía actuar después de otras presentaciones, insinuando que la lista de artistas que habían pasado por Las Cucardas era extensa, aunque prefirió mantener la discreción respecto a los nombres.

"Mira te voy a decir una cosa tanto como Las Cucardas y el Scarlet han ido los mejores cómicos (...) Yo no voy a decir quién ha ido pero casi todos, todas las vedettes de esa época también han ido", reveló en entrevista con 'Coneros Podcast'.

¿Cómo llegó a la TV?

Además de su experiencia en Las Cucardas, Manolo Rojas abordó su trayectoria en la comedia peruana, destacando el apoyo fundamental de figuras como Cascarita y 'Tío Ronco', Román Gámez, quienes lo ayudaron a asegurar su lugar en la televisión nacional.

¿Manolo Rojas estuvo en prisión?

La entrevista también reveló aspectos más personales de la vida de Manolo Rojas, incluyendo su tiempo en prisión junto a Juan de los Santos Collantes, alias 'Tripita', por realizar comedia en lugares públicos.

El reconocido humorista relató cómo intervino para defender a 'Tripita' ante la Policía, demostrando su lealtad y amistad inquebrantable.

"Termino yo de pedir mi colaboración y me voy a una pollería para que me presten su baño. Cuando regreso se había llevado a Tripa la Policía", inició Manolo Rojas.

"Entonces, voy a la comisaría y le digo: 'Usted cómo se va a llevar a mi amigo si este es mi pueblo'. 'A mí que me interesa, mételo preso también'. Yo cuando bajo, el 'Tripa' me ve y me dice: 'Ya era que me vengas a sacar'. 'Vengo a acompañarte', le dije", agregó el comediante entre risas.

A través de esta entrevista, Manolo Rojas no solo ofreció una mirada única a su paso por Las Cucardas y su camino en el mundo de la comedia, sino que también reveló la profundidad de las relaciones personales y profesionales que han marcado su vida y carrera.