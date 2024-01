Tula Rodríguez sorprende a los usuarios con su propio trend: "No soy coquette, soy vedette"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tula Rodríguez dejó boquiabiertos a todos los internautas y sus seguidores en TikTok, tras compartir un video donde trata de superar la famosa tendencia 'Coquette' recordando su faceta como vedette durante los años 90.

¿Orgullosa de ser vedette?

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve a la viuda de Javier Carmona, con una gran sonrisa y luciendo un vestido blanco, mientras saca a relucir sus mejores pasos de baile y dotes artísticos, al ritmo del tema musical 'Cariño Loco', ante la cámara.

La expresentadora de 'En Boca de Todos' no solo deslumbró a todos con su baile, sino con la peculiar descripción que realizó en su clip, dejando entrever que está orgullosa por sus inicios como vedette, y que con el pasar de los años le permitió alcanzar gran popularidad y llegar hasta la televisión abierta.

"Yo no soy coquette, yo fui vedette. (...) Ja, ja, ja yo soy Coqueta", escribió Tula, logrando miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y llamó la atención de muchos internautas, que no dudaron en aplaudir a Tula por lucirse orgullosa de "un trabajo que le permitió sacar adelante a su familia" y asegurar que fue "la mejor vedette de su época".

"Una de las mejores vedette de aquellos tiempos... bailarina, actriz, una artista completa... muchas te admiramos", "tuve la oportunidad de verla cuando fue vedette y su figura era de envidia, fina y un rostro bello con una sencillez única", "siempre me pareció una de los mejores", "podrán decir lo que quieren, pero mala madre, esposa, hija, hermana, nunca fue, muchas bendiciones Tulita sigue adelante saludos", "yo quería ser como tú", "ella ganó la tendencia", fueron algunas de las principales reacciones de sus seguidores en su cuenta oficial de TikTok.

Desea casarse otra vez

En una entrevista con Christopher Gianotti para su programa de YouTube, la conductora de televisión compartió sus planes y perspectivas para el nuevo año, destacando uno en particular que gira en torno a su vida sentimental: la posibilidad de casarse por segunda vez.

"Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar . Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau", comentó. Asimismo, explicó que la persona que la acompañe en su vida debe compartir su misma visión.

De esta manera, tras distintas entrevistas donde dio a conocer más detalles sobre su vida privada, Tula Rodríguez aprovechó sus redes sociales para tratar de crear su propio 'trend' al mismo estilo 'Coquette', pero destacando su faceta como vedette.