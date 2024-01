Tula Rodríguez quiere casarse otra vez: "Puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos"

05/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista con Christopher Gianotti para su programa de YouTube, la conductora de TV, Tula Rodríguez, compartió sus planes y perspectivas para el nuevo año, destacando uno en particular que gira en torno a su vida sentimental. La posibilidad de contraer matrimonio nuevamente se abre como un capítulo emocional importante para ella, quien no descarta la idea de encontrar un compañero que conquiste su corazón y se gane también el afecto de su hija.

¿Se volverá a casar?

En la entrevista, Tula Rodríguez dejó claro que, a pesar de las dificultades que experimentó en su primer matrimonio con Javier Carmona, quien falleció en el 2020, ella sigue creyendo fervientemente en el matrimonio. Explicó su perspectiva, afirmando que el amor puede unir a las personas legal y espiritualmente. Sin embargo, también subrayó que su disposición a casarse nuevamente dependerá de encontrar a alguien que comparta esa visión.

"Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau", explicó.

El deseo de compañía

Después de la pérdida de su esposo, Tula Rodríguez confesó sentir la falta de una compañía que trascienda lo físico. Añora la sensación de seguridad al dormir junto a alguien y compartir la responsabilidad de mantener una familia. Aunque reconoce la agotadora realidad de ser cabeza de hogar, valora la idea de la complicidad y el apoyo mutuo que ofrece una relación de pareja.

"El matrimonio no es fácil, ni perfecto, pero lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado. Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser cabeza, es lo que me toca vivir, pero es bien agotador. Respeto a las mujeres que dicen que pueden solas, yo también puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos..." explicó.

Reconsiderando el amor

La conductora admitió que durante varios años se resistió a la idea de rehacer su vida amorosa, ya que seguía enamorada de su difunto esposo. Sin embargo, ahora contempla la posibilidad de darle una oportunidad al amor nuevamente. Destacó que solo consideraría a una persona madura y con claridad en sus objetivos, especialmente alguien que comprenda y respete su relación con su hija Valentina.

Perspectivas diferentes

Tula Rodríguez también abordó la discrepancia de opiniones sobre el matrimonio, reconociendo que hay hombres que no comparten su deseo de casarse. Aunque respeta esas diferencias, recalca la importancia de la honestidad y la comprensión mutua en una relación. Destacó que, aunque ella busca el compromiso matrimonial, respeta a quienes optan por la libertad.

"Yo sí creo en el matrimonio y hay hombres que no desean el matrimonio, y me parece válido porque uno tiene que ser honesto con lo que quiere. Si para ti es libertad y para mí, es me enamoro y casarme, no me asusta... ¿a qué me engancho contigo?... ¿Cómo te obligo? ¡Qué flojera!... Ya no me complico con nada", explicó.

En este nuevo año, Tula Rodríguez se embarca en una búsqueda emocional con nuevos propósitos, dispuesta a explorar las posibilidades del amor y el matrimonio. Su apertura a darle una segunda oportunidad al corazón refleja una valiente disposición a superar las adversidades pasadas y encontrar la felicidad en un nuevo capítulo de su vida.