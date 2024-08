Valeria Piazza preocupa a sus fans tras ser internada de emergencia por grave enfermedad

Valeria Piazza se alejó en los últimos días de su bloque de espectáculos del noticiero matutino de América TV causando preocupación entre sus seguidores. Ahora, se conoció el motivo de su ausencia de las pantallas lo cual se debe a que se encuentra internada en una conocida clínica local producto de una grave enfermedad.

Fue su propio esposo, Pierre Cateriano, quien se pronunció en sus redes sociales para dar a conocer que la exreina de belleza fue diagnosticada con neumonía por lo que permanecerá unos días en dicho centro médico para tratar los síntomas.

El creador de contenidos reveló, mediante una serie de historias en su cuenta de Instagram, que Valeria Piazza presentó malestares en los últimos días como fiebre alta por lo que tuvieron que acudir a la clínica para que sea atendida.

Ahí, luego de una serie de exámenes y chequeos, los doctores llegaron a la conclusión que la conductora presentaba neumonía por lo que inmediatamente debía ser internada para combatir esta afección pulmonar.

Y aunque esta dolencia podría traer consecuencias mortales, Pierre Cateriano dejó en claro que esta no es la primera vez que su esposa presenta dicho mal por lo que su recuperación es segura, pero esta tardará algunos días.

Meses atrás, la propia Valeria Piazza contó a toda la opinión pública que presenta una enfermedad incurable y con la cual tendrá que vivir por el resto de su vida. La ex Miss Perú aseguró que se enteró de dicha condición luego de un desmayo que sufrió en su casa. Aquella vez, la conductora temió perder la visión pues cuenta con el síndrome de Behcet, el cual genera que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se inflamen ocasionando diferentes dolencias.

"Yo dije no me puedo morir ahorita, me falta casarme, viajar, vivir, tengo que decirle a las personas lo que siento, pero sí lo pensaba ¿algún día tendré familia o ya me quedo acá?", expresó en entrevista con Choca.