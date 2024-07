Valeria Piazza lapida a Yahaira tras poca participación en tema con Wisin y Sergio George: "Ella es la corista"

Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del espectáculo nacional y su reciente participación en el tema lanzado por Sergio George y Wisin. A propósito de ello, Valeria Piazza opinó sobre la poca aparición de la salsera que ha despertado miles de comentarios.

En un primer momento, se entendió que la salsera sería parte de esta colaboración junto al famoso productor y al reconocido reguetonero. Sin embargo, con la canción ya lanzada, se apreció que la incidencia de la peruana era mucho menor a lo esperado.

Durante su bloque de espectáculos en el noticiero de América, Valeria Piazza se tomó varios minutos para opinar sobre la última polémica protagonizada por Yahaira Plasencia. La reina de belleza dejó en claro que la peruana solo fue la corista y que lo suyo no se considera como una colaboración.

"Claro, la corista, sería la corista, es cierto, ella hace los coros de la canción. Ojo que yo dije que para mí Yahaira tiene el talento para hacer el dúo con Wisin, yo siempre lo he dicho y me hubiera gustado verla con más participación, pero como colaboración está bien. Aparece en el video, dice su nombre y también hace los coros de la canción", explicó luego que uno de sus compañeros le pidiera una aclaración.

En las últimas horas, la patrona conversó con América hoy para conversar sobre el tema "La vida es una fiesta" donde tiene una participación especial. La salsera explicó varios situaciones respecto a esta canción que ha generado ruido, pero también aprovechó la oportunidad para hacer un sentido pedido.

La peruana pidió a la embajada de nuestros país en Estados Unidos acelerar el envío de su visa de trabajo, pues necesita este documento imperiosamente para poder presentarse en los Premios Juventud.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía. Tenemos esperanzas de que llegue mañana al mediodía, dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin y por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí", expresó.