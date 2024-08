Madre del 'Ingeniero bailarín' pide vuelo humanitario para llevar los restos de su hijo a Iquitos

Jainer Moisés Pinedo Vargas, más conocido en el mundo artístico como el 'Ingeniero bailarín', falleció por la mañana de este domingo 18 de agosto luego de luchar durante varios días contra el dengue.

El popular personaje se encontraba internado desde el pasado 21 de julio en el hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo para ser atendido contra esta enfermedad. Lamentablemente, su organismo no respondió favorablemente por lo que tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho nosocomio donde finalmente perdió la vida tras un paro respiratorio.

De momento, los restos del 'Ingeniero bailarín' vienen siendo velados en un inmueble de Chiclayo, pero sus familiares están moviendo cielo y tierra para trasladarlo a su tierra natal, Iquitos. Por ello, su propia madre, Betty Vargas García, hizo un sentido pedido a las autoridades para poder conseguir un vuelo humanitario con dirección a la capital de Loreto.

La mujer lamentó que al ser domingo no puedan realizar ningún tipo de trámites, además reveló que sus familiares y amigos más cercanos están esperando el cuerpo de Jainer Moisés Pinedo Vargas para darle el último adiós.

"Por tierra no hay acceso a Iquitos, no podemos llegar, todo es por vía aérea. Además es domingo y mañana ya no habrá. No hay nada positivo, todavía están en veremos", agregó para Canal N.