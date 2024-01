Vanessa López gastó 15 mil soles en fiesta de cumpleaños de su hija ¿Por qué 'Tomate' no asistió?

Vanessa López celebró por todo lo alto el cumpleaños de su pequeña hija este último fin de semana. La celebración se llevó a cabo en la playa y pese a estar invitado, 'Tomate' Barraza decidió no asistir por un particular motivo.

Como se recuerda, Vanessa López y el salsero no están en buenos términos desde hace varios meses, pues vienen peleando por la custodia de la hija que tienen en común y han llegado a ponerse múltiples demandas mutuamente.

La exparticipante de 'La casa de Magaly' brindó una entrevista a un conocido medio local, quien le preguntó sobre la fiesta de cumpleaños de su hija, que fue hecha con temática de Barbie. "¡La pasamos increíble! Emiliana fue la más feliz porque ama a la Barbie y, como es verano, decidí hacerle (el cumpleaños) de la Barbie playera", declaró Vanessa a Trome.

Hace aproximadamente una semana, Carlos 'Tomate' Barraza celebró el cumpleaños de su hija Emiliana, por lo que Vanessa López confirmó que la pequeña nació el 29 de diciembre, pero siempre lo celebra el primer sábado de enero, debido a que en la otra fecha se cruza con las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Por otro lado, confirmó que el costo total de la fiesta que le realizó a su hija fue de aproximadamente 15 mil soles, pero se ayudó con la participación de algunas marcas que le hicieron descuentos. "Hice ropas de baño, toallas personalizadas, mandé a hacer la casa salvavidas y gracias a Zona Producciones logramos que todo saliera lindo", agregó.

La modelo aseguró que tiene cero comunicación con su expareja, sin embargo, le había extendido una invitación por medio de su exsuegra pero él no asistió porque estaba de luna de miel con su novia.

"Nosotros tenemos cero comunicación. A pesar de todo siempre fue invitado a los cumpleaños que le hago a su hija, así no haya participado en nada, pero nunca asiste. Este año le pasé (la invitación) a la abuelita, pero me enteré de que él estaba de luna de miel con la novia, así que igual no iba a ir", concluyó.