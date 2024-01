Stephanie Cayo y Maxi Iglesias retoman su relación por tercera vez y usuarios los critican: "Qué tóxicos"

Stephanie Cayo volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos nacionales e internacionales al posar sorpresivamente en una fotografía junto a Maxi Iglesias. Con ello, la pareja estaría oficializando que, por tercera vez, retomaron su relación, lo cual ha sido criticado por los usuarios.

La imagen fue compartida a través de las redes sociales del influencer peruano, Ric La Torre, donde se puede ver que el actor español toma por la cintura a la menor de las Cayo, confirmando así que habría optado por darse una nueva oportunidad tras haberse separado en mayo del 2023.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias retoman su relación.

Esta noticia sorprendió enormemente a muchos usuarios, quienes no dudaron en criticar a la pareja, sobre todo porque esta sería la tercera vez que ambos regresan.

Por otro lado, otro grupo de seguidores se mostró totalmente feliz con el regreso de la pareja, asegurando que se veían muy bien juntos: "Qué lindos", "Si se quieren, está bien que regresen", "En el amor solo manda el corazón", "Me alegro por ellos", "Mis actores favoritos", "Ojalá tengan hijos", escribió otro sector de seguidores.

En medio de un evento, la última integrante de las hermanas Cayo reveló que el actor español la habría traicionado.

Luego de que ambos se separaron, corrieron los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Maxi Iglesias. Según se conoció, el actor habría besado con Eva Soriano, una conocida presentadora española, mientras mantenía aún una relación con la artista peruana.

"No tengo nada que aclarar, no tengo nada que decir ni ningún comentario al respecto, pero para serte honesta, de que ha dolido, me ha dolido. No quiero meter a nadie en problemas tampoco, estoy pasando por un momento bonito y ahora estoy contenta. Eso ya pasó", precisó.