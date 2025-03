¿Patricio Parodi tuvo un 'affaire' con Melissa Klug?: "No fue solo Christian Cueva"

Patricio Parodi sorprendió a todos al no dudar en responder a los rumores de un presunto 'affaire' con Melissa Klug cuando ella aún mantenía una relación con Ítalo Valcárcel. El exchico reality señaló "no fue solo Cueva".

Melissa Klug se ha vuelto envuelta en un nuevo escándalo luego de las últimas confesiones de Pamela López, quien en 'El Valor de la Verdad' sacó a la luz presuntos 'chats hot' que la 'Blanca de Chucuito' tuvo con Christian Cueva cuando él aún estaba casado. Tras esta polémica, algunos personajes de la farándula no dudaron en pronunciarse y dar su opinión, entre ellos Patricio Parodi.

La expareja de Luciana Fuster se presentó en el programa de YouTube 'Good Time' y no pudo evitar que los conductores le mostraran un video de cuando era participante en 'Esto es Guerra' y su compañero Mario Irivarren le lanzaba un inesperado mensaje que dejaba entrever que Patricio tuvo un 'affaire' con la 'Chalaca'.

"No soporto que te creas el gran galán y hasta lo quieres serruchar a mi causa Ítalo (Valcárcel) con Melissa Klug", señaló en aquella ocasión Irivarren. Tras escuchar ello, el ahora streamer no dudó en responder de forma irónica: "No fue solo (Christian) Cueva", generando gran revuelo en el set.