La reconocida conductora de noticias, Verónica Linares, impactó a sus seguidores tras denunciar en sus redes sociales el robo de su tarjeta de crédito en un restaurante y pedirles tener más cuidado para no convertirse en víctimas de la inseguridad ciudadana en el país.

La periodista de 'América Noticias' contó a través de un video compartido en sus redes sociales el terrible momento que vivió tras descubrir el robo cuando se encontraba disfrutando de un agradable momento familiar con sus hijos y su esposo.

Según su relato, todo habría ocurrido cuando se descuidó por unos momentos para comprar un café, a pesar de que reiteró que siempre trata de tener su cartera junto a ella para evitar este tipo de situaciones.

"Bueno, quería contarles que me robaron. Me siento de lo más sonsa porque cuántas veces les he dicho que no se descuiden, pero bueno, me descuidé por un ratito. Estaba en un restaurante, con mis hijos, y yo nunca dejo la cartera colgada, siempre la pongo delante de mí para poder verla", expresó Verónica Linares' en TikTok.

Seguidamente, detalló que no recordaba bien dónde puso sus pertenencias y cuando llega el momento de pagar su cuenta se percata que su tarjeta había desaparecido.

Al llegar a su casa trata de buscar detenidamente en su bolso, pero todo fue en vano, ya que no aparecía por ningún lado su tarjeta de crédito, dejándole claro que fue víctima de la delincuencia y que los ladrones lograron su cometido sin levantar sospechas.

"Cuando quiero pagar, ya no tenía la tarjeta. Pagó mi esposo y yo pensé que se me había caído, porque si no te roban toda la cartera o te roban toda la billetera. Entonces, cuando he ido a mi casa y he buscado en mi otra cartera, no estaba mi tarjeta, entonces, no se me había caído, en el carro tampoco estaba", indicó Linares en el video.