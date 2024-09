Giancarlo 'Flaco' Granda es captado con DOS MUJERES en comprometedoras circunstancias

¡Ampay! Giancarlo 'Flaco Granda' ha causado gran asombro durante las últimas horas. El controvertido comentarista deportivo dejó en shock a sus seguidores, luego de ser captado en una situación muy comprometedora, al lado de dos misteriosas mujeres.

Unas reveladoras fotografías vienen circulando en distintas plataformas digitales. En las imágenes, se aprecia a Giancarlo al interior de un local nocturno miraflorino. No obstante, lo más llamativo de esta situación radica en la presencia de dos señoritas, las cuales acompañaron al periodista en distintos momentos.

El registro gráfico muestra a Granda ingresando al establecimiento con una mujer, que había llegado junto a él para disfrutar de una noche amena. Sin embargo, al retirarse del lugar, el comentarista fue captado con otra señorita, quien tenía ciertas complicaciones para salir por las escaleras.

La segunda acompañante de Giancarlo, quien se presume estuvo pasada de copas, comenzó a perder el equilibrio, por lo que Granda tuvo que darle su apoyo para evitar que se cayera. Asimismo, se observó como la mujer se puso a conversar cariñosamente con él, en medio de una situación sumamente comprometedora.

Todo esto ha causado mucha curiosidad entre los seguidores del también influencer. Recordemos que el 'Flaco' tiene un canal de YouTube, 'Agranda TV', en donde

comparte su punto de vista sobre distintos temas, además de tener una variedad de invitados a los que entrevista.

Al salir, y al entrar. Giancarlo Granda causó asombro por peculiar situación con dos mujeres.

Durante una emisión de 'América Hoy', Giancarlo 'Flaco' Granda y Susy Díaz coincidieron en un particular segmento. Pese a que en un inicio su interacción se veía de lo más amigable, una serie de bromas originó que la situación se tornara incómoda.

La conversación tomó un giro inesperado cuando la presentadora Brunella Horna insinuó que Giancarlo 'Flaco' Granda podría tener un cierto atractivo para Susy Díaz, lo que desencadenó una respuesta inesperada por parte del comentarista deportivo. "No, podría ser mi madre. Podría ser mi abuela , digo, mi madre", dijo.

Susy Díaz, conocida por su estilo directo y sarcástico, no tardó en responder. "No, la verdad es que yo ya he estado con un flaquito como tú y los huesos duelen," comentó con tono humorístico.