¡Volvió! Ricky Trevitazo reaparece y explica el motivo por el que su rostro se hinchó

Recientemente Ricky Trevitazo preocupó a todos sus seguidores al mostrarse con su rostro completamente hinchado, por lo que muchos especularon que se trataría de una grave enfermedad. Ante ello, el exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' decidió pronunciarse y explicar qué es lo que realmente sucedió.

A través de sus redes sociales, el cantante tomó la iniciativa de tranquilizar a sus seguidores y contarles a que de debe el cambio que mostró hace unos días con su físico. Entérate qué pasó.

El exintegrante de Skándalo contó que su rostro se inflamó, debido a que se sometió a un implante capilar:

"La intervención duró 18 horas porque me implantaron 6 mil trescientos folículos capilares. Estoy con seis días de descanso médico" , mencionó. Este prolongado procedimiento estético tuvo como objetivo aumentar su cabellera, una preocupación que compartió abiertamente con sus fans.

El cantante detalló que se encuentra en pleno proceso de recuperación y que los cuidados son esenciales para asegurar el éxito del tratamiento. Según Trevitazo, el médico a cargo de la intervención le explicó que el nuevo cabello será permanente y no se caerá, lo cual aumentó su confianza en los resultados del implante.

Además de desmentir cualquier rumor sobre una enfermedad, contó cuales son los cuidados que debe tener desde ahora. "Tengo que lavarme la cabellera con un poco de espuma, pues los folículos se caerán y comenzará a crecerme nuevo cabello", indicó a Trome.

Recordemos que, hace unos meses, Ricky Trevitazo atravesó por un difícil momento al contraer dengue. Reveló que tanto él como su esposa necesitaron hospitalización luego de varios días de intentar ignorar los síntomas. Sus hijos comunicaron su estado de salud, destacando la seriedad de la enfermedad que afecta a muchas personas en la región.

Explicó que no estuvo recibiendo medicación especial, ya que le comunicaron que el dengue debió seguir su curso natural. Sin embargo, estuvo bajo monitoreo constante por la baja de sus plaquetas, un nivel críticamente bajo de estas podría ser fatal.

"No estoy tomando ninguna medicina, pues cuando estaba internado solo me ponían suero y me daban paracetamol porque la enfermedad debe pasar su proceso. Sin embargo, te monitorean por el tema de las plaquetas, pues las tenía muy bajas y eso es mortal", afirmó a Trome.