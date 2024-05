Enfermera adoptó a niño abandonado en un hospital con grave enfermedad: "¿Por qué no darle amor?"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor caso, como el compartido en TikTok, donde una enfermera no dudó en adoptar a un pequeño niño, quien fue abandonado por sus padres en el hospital debido a su compleja enfermedad.

El hecho se dio en el Hospital Público Materno Infantil de Salta, en Argentina, donde Teresita, una enfermera de 32 años, estableció un vínculo y gran conexión con un pequeño niño llamado Serafín, quien al nacer fue dejado a su suerte en el nosocomio.

Según se reveló, el menor sufre un mal que requiere cuidados médicos constantes, lo cual habría provocado que sus progenitores consideren que no eran capaces de afrontar.

Incluso Serafín celebró su bautizo y su primer año de vida, rodeado por todo el personal de salud, que prácticamente se convirtió en su familia.

Sin embargo, durante sus vacaciones, la enfermera Teresita llegó a la conclusión de que desearía pasar todos los días al lado del niño, dándole mucho amor y comprensión por el resto de vida que le queda.

"Empecé a notar que cuando estaba con él las horas pasaban y yo no me daba cuenta. Cuando me iba a mi casa pensaba en cómo habría dormido, si alguien lo habría alzado y cuidado", comentó a un medio de su localidad.