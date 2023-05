Waldir Sáenz orgulloso de su hija: "Ingresó a cinco universidades en Estados Unidos y Canadá"

El recordado exfutbolista, Waldir Sáenz, fue invitado al programa 'Mande quien mande' para celebrar sus 50 años de vida. No obstante, durante la amena entrevista, no pudo evitar la emoción cuando le mencionaron a Tais, su hija mayor, quien postuló a cinco universidades y actualmente estudia la carrera de Medicina en el extranjero.

El popular jugador de Alianza Lima comentó que su hija postuló a cinco universidades, logrando ingresar a todas, pero que finalmente decidió por estudiar en Miami, Estados Unidos.

El mismo Waldir Sáenz, comentó para las cámaras del programa de la tarde que su hija decidió seguir dicha carrera de ciencias de la salud, tras la muerte de su querido abuelo cuando ella todavía se encontraba muy pequeña. Además, recalcó que a ella siempre le ha gustado indagar, por lo que se volvió en su carrera soñada.

Tras esas palabras, la producción del programa de María Pía quiso darle una sorpresa a Waldir Sáenz, así que, trajo a su hija Tais al set de televisión y el exjugador se dejó ver muy conmovido y emocionado.

Además de la sorpresa de su hija, Waldir Sáenz vivió otro conmovedor momento tras recordar a su fallecido padre, el señor Ernesto Sáenz Díaz, quien se fue de este mundo hace más de diez años en el Hospital de la Policía. Debido a esto, el exdeportista no pudo evitar derramar lágrimas, pues mencionó que le hacía falta ese típico abrazo que él le daba cada que era su cumpleaños.

"Ayer he llorado mucho porque me faltaba ese abrazo, ese saludo, ese beso que me daba mi viejo por mi cumpleaños. Cuando me levanté, fui yo a saludar a mi padre (...) Y sí, es lo que me falta, ese pedazo que arrancaron de mi corazón", señaló muy conmovido.