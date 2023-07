Wendy Guevara rechaza tener un 'affaire' con Nicola Porcella: "Él quiere que yo sea el hombre"

¡Siguen dando la hora! Wendy Guevara rechazó un posible 'affaire' con Nicola Porcella en estos momentos y en el futuro. La youtuber transgénero apuntó que el 'Capitán histórico' busca cosas distintas.

En una intervención con su compatriota Sergio Mayer, la creadora de contenido aseguró que Nicola quiere un encuentro distinto al de su gusto, por lo que están lejos de entablar una relación, ni siquiera con tintes carnales.

"No quiero nada con Nicola porque él quiere que yo sea el hombre. Ay no, a mí me gusta que él sea el hombre. No viste que ahora me dijo 'yo adelante', eso es curiosidad, esas curiosidades terminan en ellos adentro", contó en 'La casa de los famosos México'.