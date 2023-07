"La Casa de los Famosos": Nicola Porcella revela qué haría con el premio del reality, ¿qué dijo?

El exchico reality y conductor de Karibeña, Nicola Porcella, reveló qué es lo que piensa hacer con el dinero del premio de "La Casa de los Famosos" si es que lo ganase. Su respuesta impactó a sus compañeros del programa.

Durante un episodio del show de "El Canal de las Estrellas", "La Casa de los Famosos", Nicola Porcella dio a conocer el motivo por el que no se muda a vivir definitivamente a México.

"Muchos me dicen por qué no me vengo a vivir a México. Yo hago un proyecto dos meses y de ahí tengo que estar 10 meses sin hacer nada", explicó.