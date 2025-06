Wendy Sulca se gradúa en carrera que no tiene nada que ver con la música: "Una linda etapa de mi vida"

Wendy Sulca sorprendió a todos sus seguidores —y a medio Perú— al compartir un emotivo momento que nada tuvo que ver con la música: su graduación universitaria. La cantante, que con esfuerzo y sacrificio superó momentos difíciles como el bullying en su infancia, celebró por todo lo alto su nuevo logro.

Quién diría que aquella niña que nos cantaba "La tetita" con inocencia en YouTube hoy estaría posando con toga y birrete. Y es que Wendy Sulca, a sus 29 años, decidió ir más allá de los escenarios y apostó por la educación.

A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores las fotos de su ceremonia de graduación en el Instituto San Ignacio de Loyola. Sonriente y visiblemente emocionada, la cantante escribió:

Pero ahí no quedó la cosa. Con un corazón gigante, le dedicó unas palabras a su mamá: "Gracias a mi mami hermosa por apoyarme siempre y gracias a mi familia por acompañarme en este día tan especial. Los amo. ¡Su administradora de empresas favorita!".

La graduación no es el único hito que Wendy ha sumado en su vida adulta. En 2022, se compró su casa propia —nada menos que de tres pisos, en Surco—, y fue reconocida oficialmente por su distrito natal, San Juan de Miraflores, por su aporte a la música peruana.

La cantante sabe lo que es empezar desde abajo y que se rían de uno. En una entrevista pasada con El País, contó que cuando era joven y sus videos se hicieron virales, fue víctima de crueles burlas.

"Me decían india, fea, o '¿qué hace esa niña sin dientes cantando?'. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte... Me convirtieron en un meme por desconocer mi cultura", recordó con tristeza.