Xiomy Kanashiro no se quedó callada. Luego de las declaraciones de Chechito en el sillón rojo de El valor de la verdad, donde insinuó que tuvo algo más que una grabación con la modelo, ella decidió contar su verdad sobre el encuentro en el Airbnb. A través de TikTok, puso los puntos sobre las íes y aclaró todo lo que ocurrió —y lo que no ocurrió— esa noche.

Chechito revela encuentro con Xiomy Kanashiro

Todo comenzó con el adelanto del programa El valor de la verdad, donde Chechito, visiblemente nervioso y algo pícaro, respondió una de las preguntas más picantes de la noche: "¿Estuviste en un Airbnb con Xiomy Kanashiro?". La respuesta fue afirmativa, pero lo que llamó la atención fue lo que vino después.

Beto Ortiz, fiel a su estilo, no se quedó con la simple afirmación y repreguntó si Chechito le pidió a Xiomy Kanashiro que se quedara. El cantante de 19 años solo atinó a decir: " Le pedí para compartir un rato ", dejando entrever que hubo algo más que una simple visita profesional. Con esa frase, las redes sociales estallaron.

Xiomy Kanashiro responde sobre encuentro

Pero la cosa no quedó ahí. El martes 23 de julio, Xiomy Kanashiro, la actual pareja de Jefferson Farfán, no se quedó callada y, a través de un en vivo en su cuenta de TikTok, aclaró lo sucedido con Chechito. Según ella, sí estuvieron en un Airbnb, pero todo fue por trabajo.

"Solo fui a grabar el videoclip, obviamente le di la confianza necesaria porque Chechito estaba bien nervioso y le dije 'cálmate, agarra con confianza' porque es un video de amor y se tiene que ver la conexión y todo", explicó la modelo.

Además, fue directa al decir: "No pasó absolutamente nada, ni un beso, nada". Y agregó que, si hubiera pasado algo, no tendría por qué ocultarlo: "Yo hubiera dicho que sí, a las finales yo estaba soltera, pero no, nada".

Recordemos que el esperado programa con Chechito como invitado se emitirá este domingo 27 de julio a las 10 p. m. por la señal de Panamericana Televisión. Como ya se sabe, el joven cantante responderá 21 preguntas frente a Beto Ortiz con la intención de llevarse el premio mayor de S/ 50,000.

Tras las palabras de Chechito en El valor de la verdad, Xiomy Kanashiro decidió dar su versión de los hechos. Aseguró que el Airbnb fue solo el lugar donde grabaron un videoclip y nada más. Con esto, la modelo intenta cerrar los rumores y dejar en claro su postura sobre el tema.