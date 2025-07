Carlos Villagrán rompe su silencio y se pronuncia sobre la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'

25/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Villagrán, el eterno Kiko de El Chavo del 8, rompió su silencio en una conferencia de prensa desde Perú y habló de todo: desde su opinión sobre la polémica serie de Chespirito, hasta su emotiva despedida de Ramón Valdés. Además, se conoció que el actor superó un cáncer de piel.

Carlos Villagrán se pronuncia sobre serie de Chespirito

En medio de la expectativa por el estreno de la serie sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, Carlos Villagrán fue consultado por la prensa sobre qué opinaba del proyecto.

Fiel a su estilo directo, pero sin polémicas, el actor mexicano dejó clara su posición: "No es asunto mío, no tengo tema, no contesto ese tipo de preguntas. Yo hice mi trabajo como cardiográfico ¿Ustedes lo vieron? ¿Se rieron o no? Ahí está mi trabajo".

Villagrán aseguró que no hablará mal de nadie, y menos aún de alguien que ya no está con vida: "Yo no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender. Entonces yo respeto a todo el mundo, señores".

Carlos Villagrán recuerda al elenco del 'El Chavo del 8'

Más allá de la controversia, el actor también aprovechó para recordar con nostalgia su paso por El Chavo del 8 y la convivencia con sus compañeros. "Divina, hermosa, familia", dijo al ser consultado por su relación con el elenco.

"Si alguno de los integrantes del programa hubiera estado inconforme, el televidente lo hubiera notado (...) y nadie estaba mal, éramos una familia completa", afirmó.

Y como si eso no fuera suficiente para emocionar a los fans, también compartió una anécdota que dejó a más de uno con un nudo en la garganta: su despedida de Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón.

"Él ya estaba muy enfermo (...) sabía que ya no lo iba a volver a ver. Y empecé a llorar. Y le di un abrazo. Y me dijo: ya, ya, ya, no llores, cachetón (...) nunca se le quitó la comicidad", contó conmovido. "Fue mi maestro también. Le copié muchas cosas (...) lo sigo extrañando. Fue el primero que murió de toda la vecindad".

Carlos Villagrán superó el cáncer y vuelve al circo

Durante la misma conferencia, fue su esposa, Rebeca Palacios, dio detalles sobre la salud del artista: "Tuvo un problema de melanoma de piel, que es cáncer, pero ya está bien gracias a Dios, ya pasó sus tratamientos".

Entre risas, también añadió que al actor le quedó una zona del rostro de un tono blanco que lo hacía parecer "medio Kiko", sacando carcajadas a todos los presentes.

Actualmente, Carlos Villagrán se encuentra en Perú para presentar su Mega Circus, ubicado en el MallPlaza de Bellavista, Callao. El espectáculo va desde este jueves 25 de julio hasta el 10 de agosto, y promete llenar de alegría y nostalgia a los fans peruanos.

Carlos Villagrán, el eterno Kiko de El Chavo del 8, cerró su encuentro con la prensa en Perú dejando varias revelaciones. Desde su postura sobre la polémica serie de Chespirito hasta la conmovedora despedida que vivió con Ramón Valdés.