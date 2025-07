Magaly Medina conmueve al revelar que sufre depresión: "Vivo lidiando con esa tristeza extrema"

Magaly Medina sorprendió a todos con una confesión que nadie esperaba. Durante el último episodio de su podcast, la conductora más polémica de la televisión peruana reveló que sufre depresión estacional desde que era niña, una lucha silenciosa que la ha acompañado durante toda su vida.

La polémica conductora Magaly Medina no solo es conocida por poner en aprietos a los personajes de la farándula nacional. Esta vez, fue ella quien bajó la guardia.

Durante su más reciente episodio de Magaly Medina: El Podcast, donde tuvo como invitado a Beto Ortiz, la popular 'Urraca' terminó robándose el show con una confesión que pocos esperaban: sufre de depresión estacional.

Aunque el foco de la entrevista era su colega y amigo, fue Magaly Medina quien se animó a abrir su corazón y hablar de un tema que ha marcado su vida desde que era niña.

Contó que esta condición, que muchos desconocen, la afecta profundamente durante el invierno. "Yo soy depresiva. En invierno no salgo de mi cama, ni haría programa, o sea nada. Solo comería dulces y chocolate caliente", contó.

Con esa sinceridad que la caracteriza, explicó que más allá de su imagen fuerte en televisión, en privado tiene que enfrentarse a momentos muy duros de melancolía y desánimo, sobre todo cuando baja la temperatura y el sol desaparece.

Durante la entrevista, Magaly se sinceró sobre cómo enfrenta los momentos más duros de su vida personal, marcados por una tristeza profunda que arrastra desde la infancia.

"No me parece que un estado saludable sea quedarme en la cama. Yo me exijo a mí misma, porque creo que vivo lidiando con esa melancolía extrema, esa tristeza extrema desde que era niña", dijo. Consciente de su lucha diaria, Magaly aclaró que ha aprendido a imponerse rutinas y obligaciones para salir adelante.