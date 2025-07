¿Natalie Vértiz embarazada de Yaco Eskenazi? Modelo responde tras su "luna de miel" en Colombia

25/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Embarazada de su tercer bebé? Natalie Vértiz aclaró, con un mensaje directo, las especulaciones que surgieron después de su celebración de diez años de matrimonio con el exchico reality Yaco Eskenazi.

¿Natalie Vértiz nuevamente embarazada de Yaco Eskenazi?

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se han convertido en una de las parejas más mediáticas y queridas del espectáculo peruano, por lo cual, sus seguidores no dudan en estar atentos a si su familia crecerá una vez más, especialmente, luego de que la conductora de televisión Rebeca Escribens soltar en vivo que la exMiss Perú estaría en la dulce espera de su tercer bebé tras su viaje romántico a Colombia con el exchico reality.

"Me muero de amor. Se viene una preciosa niña para Natalie y Yaco", expresó Escribens en su bloque de 'América Espectáculos', desencadenando los rumores y especulaciones sobre el tema.

Ante la incertidumbre, la prensa no dudó en preguntarle personalmente a la modelo peruana si los rumores de la 'dulce espera' era cierto o no. Natalie Vértiz sostuvo que su viaje se dio porque "no tuvimos 'luna de miel' cuando nos casamos porque nos quedamos con nuestro hijo Liam, pero ahora sí sentía que era el momento que teníamos que irnos de viaje, aunque sea un par de días y aprovechando que teníamos tiempo libre".

Modelo responde a rumores tras su "luna de miel"

Seguidamente, la esposa de Yaco Eskenazi no dudó en ser clara y precisa al negar estar en la espera de un bebé, dejando por sentado que por el momento no tiene planes de volver a ser mamá, ya que está feliz con los dos niños que tiene fruto de su matrimonio con el exintegrante de 'EEG'.

"De verdad todo el mundo decía 'ay, la mujercita' y yo: de ninguna manera . Me siento muy contenta con mis dos hijitos, la familia de cuatro que tenemos", indicó con firmeza.

¡Dejó las cosas claras! Sus gestos también reflejaron su sentir y también se animó a señalar que seguirán disfrutando de más viajes en pareja y de su trabajo sin dejar de lado el cuidado de sus niños, que son su mayor prioridad en la vida, tal como lo demuestran en sus redes sociales, a través de fotos y videos.

@ameg_pe 24.07.25 | ¿Quedó embarazada? Natalie Vértiz da detalles de su "luna de miel" con Yaco Eskenazi en Colombia. Fuente: América Espectáculos ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Yaco y Natalie, más enamorados que nunca

Cabe recordar que Yaco Eskenazi no duda en demostrar lo enamorado que está de su esposa. Es así como en una presentación de "Caballeros El Show", el exchico reality aprovechó para no solo demostrar su talento para el canto y baile, sino que también para dedicarle unas palabras llenas de amor a Natalie.

"Creo que me costó aprender a amar, pero no me arrepiento porque al final todos los caminos me llevaron a ti. Contigo sí pude abrir mi corazón y soy inmensamente feliz y vivo, eternamente enamorado de ti", expresó, tras dedicarle la canción 'Me enamoro de ella' de Juan Luis Guerra.

De esta manera, durante una entrevista a 'América Espectáculos', Natalie Vértiz negó estar embarazada tras su luna de miel con Yaco Eskenazi en Colombia.