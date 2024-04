¿Y Renato Rossini? Ale Fuller confiesa que no está enamorada: "Estoy enfocada en mis proyectos"

Alessandra Fuller se volvió foco de la noticia hace unos meses luego de cancelar su compromiso con el empresario Francesco Balbi. Posteriormente fue ampayada varias veces con Renato Rosini Jr. Sin embargo, ahora comentó que se encuentra soltera y sin ganas de enamorarse.

Ale es una de las influencers peruanas más reconocidas a nivel internacional y ha colaborado con diversas marcas, incluso llegó a ir a Paris Fashion Week por trabajo. La actriz brindó una entrevista a un conocido diario local y confesó que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo, aunque no descarta volver a enamorarse del futuro.

"No estoy enamorada, estoy tranquila, enfocada en mis proyectos. No le voy a cerrar las puertas al amor, porque soy una persona que se mueve por amor, amor a lo que hace, el amor propio. Mi motivación más grande nace del amor, por mi carrera, por el amor propio, así que no le podría cerrar las puertas al amor y tampoco al amor de pareja", comentó a Trome.

La exparticipante de 'El Gran Chef: famosos' negó que se encuentre buscando algún nuevo galán ya que se siente tranquila; además, su ambiente de trabajo es muy complejo, debido a los constantes viajes que hace como embajadora de algunas marcas.

"No es que esté buscando, soy sincera, no siento que me encuentre en una etapa de búsqueda, creo que nunca lo he hecho, pero hoy más que nunca me siento y me estoy tomando un día a la vez, muy tranquila, muy enfocada en lo que más me moviliza conecta", agregó.