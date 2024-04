¿Se acabó la felicidad? Cristian Rivero impacta con FUERTE revelación sobre 'Esto es Guerra'

31/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos meses, Cristian Rivero aseguraba que estaba feliz en 'Esto es guerra' y que esta experiencia significaba un escalón más en su carrera televisiva. Sin embargo, recientemente mencionó que no sabe cuál será su futuro en el programa, debido a que su contrato está a punto de finalizar y, hasta el momento, no ha sido convocado para una renovación.

Esta vez, el afamado conductor de televisión, sorprendió al hablar sobre el reality de competencia, pues parece que la magia se habría acabado y ya estaría notando ciertos detalles que no van con su personalidad. ¿Qué dijo?

Habla sobre 'Esto es Guerra'

En una entrevista con Christopher Gianotti, Cristian Rivero se sinceró sobre su estadía en 'Esto es Guerra' y reveló qué cosas le incomodan del programa.

" La verdad, tienes que tener un perfil muy específico para hacer farándula, espectáculos, es un perfil muy específico, una correa ancha y un cuero de este tamaño (grande) porque te va a caer palo. .. zapatero a su zapato. Lo mío es entretenimiento de talentos", comenzó diciendo el ex conductor de 'Perú tiene talento' sobre 'Esto es guerra' y las veces que se tienen que hablar de temas personales.

"Cuando se da la situación trato de mantenerme lo más neutral posible. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie ni hablar de la vida de nadie porque nadie sabe, realmente, qué pasa en la interna. Es doloroso ver gente, amigo o no amiga, conocida o no conocida, equivocado o no, sufrir en televisión y tener que dar explicaciones de algo que es su vida. Si ellos se arreglan o se amistan, o si no, no es mi rollo, brother (...) Lo que yo consumo de esa persona es lo que me da su trabajo, yo lo veo así", agregó.

Asimismo, mencionó que prefiere no involucrarse en las polémicas de sus compañeros, debido a que podría dañar a terceras personas: "En la interna, en una comida, puedes tener tu opinión. Pero para afuera, para el medio, yo prefiero no, no me gusta tocarlo, no me gusta hablarlo. Siento que hay gente que sufre, familias que sufren o que pasan vergüenza, y es doloroso. Entonces, ¿para qué? Que resuelvan", sentenció al respecto, dejando en claro que no le gusta tocar esos temas privados.

¿Le renovarán el contrato?

El conductor de TV, Cristian Rivero, aseguró que su futuro es incierto en 'Esto es Guerra'. En conversación con '+Espectáculos' detalló que su contrato terminará muy pronto y no ha sido convocado para una renovación, pese a su buen desempeño en el programa.

"La oferta de 'Esto Es Guerra' llegó el 18 de enero, y el 23 ya estaba parado (en el programa) y eso es lo que hay ahorita, qué pase más adelante no sé. Yo hasta el 30 de abril tengo con la temporada de verano, lo que venga más adelante no tengo la menor idea ", mencionó Rivero.

Como se mencionó, Cristian Rivero sorprendió al hablar de los aspectos que le incomodan de 'Esto es Guerra', como por ejemplo, las polémicas de los integrantes del reality.