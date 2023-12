Profesora rompe en llanto al leer los deseos de Navidad de sus alumnos: "Necesito ayudarlos"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde una profesora reveló que no pudo contener el llanto al leer los deseos de sus pequeños estudiantes a pocos días de celebrarse Navidad.

Muchas personas tienen la oportunidad de celebrar fiestas navideñas al lado de sus amigos y familiares, con un gran banquete, decoraciones y, en especial, decorando sus hogares y dando regalos a todos los integrantes de su hogar, en especial, a los más pequeños.

En el material audiovisual, de tres minutos y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la profesora de la escuela Desert Pines, ubicada en Las Vegas, decidió pedir a sus alumnos que escriban una carta dirigida a Papá Noel con aquello que más anhelaban recibir el 25 de diciembre.

La docente no esperaba que las peticiones de sus niños la harían llorar, pues ahí se demostraban las desigualdades que existían entre ellos, ya que algunos deseaban juguetes costosos, mientras que otros niños deseaban tener un plato de comida o ropa porque la que tenían estaban muy gastadas e incluso pedir por el bienestar de un miembro de sus familias.

"Me gustarían unos zapatos negros para protegerme del frío", "una bolsa de Takis me ayudará a no tener hambre", "que mi hermana sea feliz en su cumpleaños", fueron algunos de los deseos de los estudiantes, que la hicieron derramar lágrimas y motivarla a encontrar la forma de ayudarlos.