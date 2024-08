12/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante de salsa Yahaira Plasencia, reconocida tanto a nivel nacional como internacional, ha sorprendido a todos con un inesperado anuncio sobre su vida personal. A pesar de haber afirmado anteriormente que la maternidad no estaba en sus planes inmediatos, una reciente experiencia ha cambiado radicalmente su perspectiva.

Yahaira Plasencia y su inesperado anuncio

Yahaira Plasencia reveló su nuevo deseo de ser madre a través de sus redes sociales, generando gran sorpresa entre sus seguidores. En un video publicado en sus historias de Instagram, la artista se muestra cargando a un bebé pequeño y expresa su entusiasmo por esta decisión.

"Quiero ser mamá, y lo decidí. Sí, voy a ser mamá, ya lo decidí ¡Voy a ser mamá!", dice Yahaira Plasencia en el video, transmitiendo su emoción por este nuevo objetivo en su vida.

La expareja de Jefferson Farfán demostró así que la experiencia de cargar al pequeño despertó en ella un deseo profundo de convertirse en madre, algo que no había considerado seriamente antes.

Hasta hace poco, Yahaira Plasencia había indicado en varias entrevistas que no tenía planes inmediatos de ser madre. "Mi prima acaba de dar a luz y me encanta su hijito, se llama Adam y lo subí justamente a redes y todo el mundo 'Yahaira quiere ser mamá'. No tengo con quién ser mamá ahora, no tengo. Así que, por favor, no, ahorita no", expresó.

Su reciente cambio de opinión ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan que la artista cumpla pronto su deseo de ser madre.

¿Cómo se llamarán los hijos de Yahaira?

En una entrevista realizada en marzo de este año, Yahaira Plasencia había mencionado que, aunque la maternidad no estaba en sus planes inmediatos, ya había pensado en posibles nombres para sus futuros hijos.

"Me gustaría ponerle Bayola por una película y la chica se llamaba así, dije '¡qué hermoso nombre!'. Entonces, Bayola mi hija, y si es hombre Francois. Ya tengo los nombres listos para cuando se dé. Solamente falta el papá, tener las ganas y que se dé", comentó en esa ocasión, mostrando su lado soñador.

La reciente revelación de Yahaira Plasencia sobre su deseo de ser madre añade un nuevo capítulo a su vida personal, tan importante como su carrera musical. Aunque ha compartido su decisión, queda por ver cómo avanzará, especialmente estando soltera. Sus seguidores esperan ansiosos los cambios que esta decisión traerá a su vida personal y profesional.