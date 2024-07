Yahaira Plasencia: ¿Por qué la peruana no actuó junto a Wisin y Sergio George en los Premios Juventud?

Los Premios Juventud 2024 se llevaron a cabo este jueves 25 de julio con una serie de presentaciones de grandes artistas Latinos. Yahaira Plasencia había sido incluida en el número que protagonizaron Wisin y Sergio George para interpretar el tema "La vida es una fiesta".

Sin embargo, la peruana finalmente no subió al escenario de este magno evento por lo que fue reemplazada por otra cantante. Cómo era de esperarse, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios acerca de este percance.

Días antes, Yahaira Plasencia sostuvo una extensa conversación con el programa 'América hoy' para comentar acerca de esta canción donde tuvo participación. En esta charla, la salsera también dio a conocer un importante detalles que podría perjudicarla.

La salsera aseguró que su participación en los Premios Juventud corría peligro debido a que la embajada peruana en Puerto Rico no había cumplido con enviar la visa de trabajo que le solicitaban.

Según Yahaira, la organización del evento le imponía cómo único requisito obtener este documento para poder subir al escenario junto a estos dos grandes artistas. Esto finalmente no se dio por lo que la peruana se quedó con las ganas de ser parte de este show.

"Yo iba a abrir el show con Wisin y Sergio, no dije nada porque hay un tema que quiero explicar que me ha tenido preocupada desde hace como dos semanas. Univisión te pide visa de trabajo para poder cantar y salir en pantalla, entonces, mi visa no llega todavía. Tenemos esperanzas de que llegue mañana al mediodía, dos de la tarde para poder cantar. Si no, lamentablemente, no voy a poder abrir el show con Wisin y por eso he estado todos estos días pidiéndole a la gente que ore por mí", indicó.