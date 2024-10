Yahaira Plasencia DONÓ una gran suma de dinero a alumnos: "Sé lo que es no tener fiesta de promoción"

La cantante Yahaira Plasencia sorprendió en televisión nacional por un notable gesto. La salsera peruana donó una fuerte suma de dinero a los alumnos de un colegio público del Callao, quienes participaban de un reality para lograr su ansiada fiesta de promoción.

En el programa Mande Quién Mande (MQM), la Yaha fue invitada especial del segmento 'Bailando por mi fiesta', en donde cumplió el rol de jurado y evaluó a cada uno de los grupos que se disputaba un pase para la siguiente etapa del formato.

No obstante, tras una rigurosa observación, la salsera tuvo que decidir entre algunos de los equipos, por lo que uno de ellos, el cual estaba conformado por estudiantes de la I.E. Juan Macias 5097, del Callao, fue eliminado de la competencia.

Con mucha tristeza, los adolescentes aceptaron la decisión, algo que conmovió a la cantante de inmediato. Por tal motivo, Yahaira tomó la palabra y se dirigió a los presentadores de MQM y a los estudiantes, a fin de dar a conocer su importante anuncio.

"Yo sé que acá todos sabemos ganar y perder, pero a mí me encantaría poder aportar algo para la promoción del colegio San Juan Macías. No sé con quién tenga que hablar, pero me encantaría poder ayudarlos para que tengan una promoción linda", expresó.