¿Yahaira Plasencia estrenará nueva canción con indirecta para Jefferson Farfán?: "No voy a volver contigo"

16/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las declaraciones de Paolo Guerrero sobre un supuesto 'choque y fuga' entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia han generado especulaciones en el mundo del entretenimiento. Ambos han desmentido los rumores. Sin embargo, la salsera sorprendió con el anuncio de una nueva canción que podría contener una indirecta para la 'Foquita'.

Yahaira y su tremenda indirecta

El 15 de septiembre, Yahaira Plasencia publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje que ha captado la atención de sus seguidores y de la prensa. La cantante compartió un fragmento de la letra de su próximo sencillo, un 'hit' que prometió para este mes. En su publicación, se puede escuchar: " Bebé, ya no me estés llamando, que no voy a volver contigo (...) Muy pronto".

En la descripción de la publicación, la artista agregó: "¡Así o más claro! La SOLTERÍA está de moda y eso se tiene que cantar. Etiqueta a tus amigas solteras". Este mensaje ha sido interpretado por muchos como una respuesta directa a las recientes especulaciones sobre su relación con Jefferson Farfán.

El timing de la publicación sugiere una posible intención de la cantante de dejar en claro su estado actual y distanciarse de cualquier vínculo sentimental con el futbolista.

¿Farfán podría regresar con Yahaira?

Recordemos que Paolo Guerrero insinuó que podría haber un 'choque y fuga', lo que llevó a muchos a pensar en Yahaira Plasencia como la posible destinataria de tales insinuaciones. Aunque no se mencionó explícitamente a la salsera, el contexto y las pistas apuntaron a ella.

Jefferson Farfán se pronunció al respecto y respondió con firmeza: "¿Estás loco? No, yo estoy soltero. No hables esas cosas, hermano". Con estas palabras, el futbolista intentó cerrar el tema, rechazando cualquier implicación de un regreso con su expareja.

En tanto, la reacción de Yahaira Plasencia no se hizo esperar. La cantante reafirmó su enfoque en su carrera musical y su estado de soltería, desestimando las habladurías que sugieren una posible reconciliación.

En sus palabras: "Cuando están hablando de mí y yo aquí bien enfocada en mi trabajo... estoy soltera ". Su mensaje parece estar dirigido tanto a los medios de comunicación como a sus seguidores, reafirmando su independencia y compromiso con su música.

La situación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia sigue dando que hablar, especialmente por las recientes declaraciones de Paolo Guerrero. A pesar de los rumores, ambos han dejado clara su postura: La 'Foquita' niega cualquier reconciliación, mientras que la salsera se enfoca en su carrera y soltería, aunque su nueva canción podría contener una indirecta para su expareja.