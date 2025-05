Yahaira Plasencia lanza INDIRECTA a Jefferson Farfán en su nueva canción: "Aunque eres GALÁCTICO..."

22/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia alista una nueva canción que formará parte de su repertorio musical. La salsera compartió avances del tema con sus fanáticos, y sorprendió a más de uno por algunas frases que incluye. "Aunque eres galáctico, eres mi fanático", interpretó la 'Yaha' con su particular estilo. ¿Será acaso esta una indirecta para su expareja, Jefferson Farfán?

Yahaira anuncia nuevo tema y menciona al 'Galáctico'

Un clip difundido en redes sociales muestra a la intérprete de 'Soltera' en un estudio de grabación, mientras su equipo reproduce el nuevo sencillo que será publicado por la cantante. Uno de los versos de su tema menciona a un 'galáctico', término que, coincidentemente, es muy utilizado por Jefferson Farfán como apelativo suyo en las redes sociales.

"Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático y si hablas de mí que sea con nombre y apellido pa' que se enteren de todo lo que te has perdido", canta Yahaira en dicho fragmento de su tema, el cual aún no tiene nombre definido.

Pero eso no es todo. Otra parte de la canción menciona una serie de frases que harían referencia al actual romance entre el exfutbolista y Xiomy Kanashiro. En la letra, Yahaira señala: "Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona".

"Bebé, ya fuiste, en un vaso de agua tú solito te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste. ¿Qué te pasó? ¿No que muy machito?", se escucha en otro verso de su picante tema. ¡Se viene una nueva batalla musical cargada de indirectas!

Canción de Yahaira sería respuesta a Jefferson Farfán

Tras estas polémicas frases, los fanáticos de la 'Yaha' no tardaron en reaccionar. Muchos de ellos consideraron que el nuevo tema, cargado de letras que harían alusión a 'Jefry', sería una clara respuesta a la canción 'Amá Charo', de la orquesta Timba Caliente, cuyo videoclip tiene como protagonista nada menos que a Jefferson Farfán.

"Reina sin trono, se te cayó la corona", vocalizó el expelotero como parte de la letra. Dicha frase haría referencia a los apelativos 'Reina del totó' y 'La Patrona' que posee Plasencia en el entorno musical. Además, otra parte menciona "Te veo caminando con Sergito", y se pensó que dicho nombre haría alusión a Sergio George, productor cercano a la salsera.

Si bien Jefferson Farfán dijo que este tema no era una indirecta a Yahaira Plasencia, las sutiles frases desataron controversia. Ahora, la salsera alista una nueva canción, en donde respondería con todo a un peculiar 'galáctico'.