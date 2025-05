Yahaira Plasencia rompe su silencio tras ser NINGUNEADA por Leslie Shaw: "Oraré por ti"

14/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw continúa en el ojo de la tormenta. Tras acusar a una cantante boliviana de interpretar su hit 'Hay niveles' sin su permiso, la 'Barbie de la cumbia' expresó su rechazo a los artistas que realizan covers, poniendo como ejemplo a Yahaira Plasencia. Poco después, la 'Reina del totó' no se quedó callada, y respondió con todo al ninguneo de la rubia.

Leslie Shaw ninguneó a Yahaira Plasencia

En la antesala del All Music Fest 3, Leslie criticó con dureza a los cantantes que solo hacen covers. La intérprete de 'La Faldita' dijo que no tiene consideración por quienes no han triunfado con temas propios. "En verdad, los artistas que hacen covers no tienen mi respeto, para nada, porque es robar", señaló. Tal comentario hizo referencia a su reciente pleito con la artista boliviana Elvia Abril, quien versionó 'Hay niveles' en estilo folclore.

Entre sus críticas, Leslie Shaw también apuntó a Yahaira Plasencia, quien es reconocida por interpretar temas ya conocidos de otros cantantes: "¿Yahaira? ¿Quién es ella? No es nadie. Cuando tenga una canción inédita que sea un éxito, va a tener mi respeto", expresó, lanzándole un contundente misil a su colega musical.

Tras ello, le mencionaron que Yahaira se encontraba de gira en Argentina y ha sido llamada "La diosa de Perú" por ciertos medios, Leslie Shaw no dudó en expresar que no está de acuerdo y aprovechó para desacreditar el supuesto logro. "Debe estar regia, pero cualquiera puede pagar a un jefe de prensa e ir a los programas. Es lo más fácil que hay, pagar e ir a los programas. Lo más difícil es ser exitosa con una canción inédita", señaló.

Yahaira Plasencia responde a Leslie Shaw

Tras estas polémicas declaraciones, Yahaira Plasencia recurrió a sus redes sociales y decidió pronunciarse respecto al asunto. En sus historias de Instagram, compartió un breve mensaje, en donde rechazó que se busque "ensuciar el nombre" de las personas para hacerlas quedar mal. Si bien no mencionó a Leslie Shaw, su respuesta es más que directa a lo referido por la rubia.

"Cuando tratas de ensuciar el nombre de una persona y hacerla ver mal delante de otros, la vida y Dios se encargarán de hacerte quedar mal una y otra vez a ti mismo. Te deseo paz para que logres ser feliz y no quieras intentar apagar la luz de los demás solo porque no sabes cómo encender la tuya. Oraré por ti", puntualizó la 'Yaha'.

