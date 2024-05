Yahaira Plasencia sigue como conductora de TV y manda 'chiquita' a Magaly: "No se dejen llevar por la estupidez"

La cantante Yahaira Plasencia ha vuelto a acaparar titulares tras las afirmaciones de Magaly Medina en su programa, sugiriendo el despido de la artista del programa dominical, 'Al Sexto Día'. La salsera no tardó en responder, desmintiendo los rumores y defendiendo su posición en el espacio televisivo de Panamericana.

Magaly Medina, conocida por sus opiniones directas en el mundo del espectáculo, cuestionó el desempeño de Yahaira Plasencia como conductora de 'Al Sexto Día', argumentando que el programa no ha logrado captar la audiencia esperada desde el debut de la cantante en febrero de este año.

"O sea le dijeron 'bye, bye' porque no funciona, por eso sale de la tele porque no hay audiencia y nosotros somos esclavos del rating... el público te sube el dedo o te lo baja y a ella se lo bajaron. El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también. ¿A quién se le ocurre ponerla como conductora? ¡Qué barbaridad!", aseguró Magaly Medina.

Ante las afirmaciones de Magaly Medina, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para negar rotundamente su despido y criticar la credibilidad de la polémica periodista.

"También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad", expresó Yahaira Plasencia.