Jorge Benavides se conmueve por salud de Yola Polastri: "El Perú tiene fe que te vas a recuperar"

Durante un conmovedor homenaje en su programa 'JB en ATV', Jorge Benavides no pudo contener las lágrimas al desearle una pronta recuperación a Yola Polastri, ícono de la televisión infantil peruana. El comediante interpretó la canción "El Jibarito", la misma que cantó durante su debut televisivo en el programa de la animadora infantil, un momento cargado de recuerdos y emociones.

Jorge Benavides rememoró a Yola Polastri con la voz entrecortada. "Querida Yola, esta ha sido una manera de recordar aquella vez que fui por primera vez a tu programa, tú estabas de espaldas y cuando volteaste, me dijiste que linda voz".

Este recuerdo marcó el inicio de una emotiva declaración en la que Jorge Benavides expresó su profunda preocupación por la salud de Yola Polastri.

Jorge Benavides también aprovechó el momento para agradecer a Yola Polastri por la oportunidad que le brindó al inicio de su carrera.

El líder de 'JB en ATV' también recordó con detalle cómo fue su ingreso al mundo de la televisión gracias a Yola Polastri.

"A esa edad era un televidente de Yola. Me encantaba su programa. Me gustaba cantar, lo hacía en el colegio. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de hacer un casting, fui y me aceptaron. Convertirme en 'burbujito' fue la realización de un sueño de niño", contó Jorge Benavides a El Comercio.

"Imagínate que cuando vi a Yola en persona casi me desmayo; me emocioné, me sentí orgullosísimo de ser parte de su elenco, porque apenas me escuchó cantar dijo: 'Te quedas con nosotros'", recordó con nostalgia el líder de "JB en ATV". Esta oportunidad fue el inicio de una carrera llena de éxitos en la televisión peruana.