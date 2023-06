Yahira Plasencia: conoce los detalles del último disco de la salsera junto a Sergio George

Yahaira Plasencia acaba de dar a conocer que su nuevo disco titulado "Yahaira: Éxitos de Juan Carlos Calderdón" ya vio la luz y se encuntra disponible en todas las plataformas; ante esto, es importante destacar que se trata de su última producción junto a Sergio George, con quien terminó su alianza hace poco.

Según la misma Yahaira, este álbum es en honor al famoso cantante y compositor Juan Carlos Calderón, pues la intención de la salsera el rememorar la mejor época de la música romántica en español.

La salsera también ha destacado que esta última producción junto a Gorge tiene un signficado especial para ella, pues da a conocer sus gustos musicales, además de sacar a flotee su lado más romántico. El álbum incluye 5 canciones:

La salserá, quien también es conocida por su polémico noviagzo con Jefferson Farfán, habló con Trome sobre esta nueva faceta musical que está experimentando, y epxresó que no fue fácil elegir los temas.

"Juan Carlos Calderón tiene más de un centenar de éxitos y me he tomado el trabajo de estudiar la letra, el ritmo, la melodía, el tono y la intensidad de cada canción para hacer la selección correcta", comentó.

Por otro lado, la cantante también explicó que no se ha alejado de su faceta urbana, pues es algo que la ha caracterizado en los últimos años.

La salsera Yahaira Plasencia se conectó con el magazine que dirige Ethel Pozo y fue consultada sobre las prendas que usa para sus shows en Perú, así como cuando asiste a eventos internacionales como los Premios Heat.

"A mí siempre me ha gustado usar dos partes, la mayoría de prendas que he ido siempre lo he usado", expresó la autodenominada 'Patrona'.